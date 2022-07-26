Эриксен сообщил, почему перешёл в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен рассказал, кто повлиял на его переход в стан «красных дьяволов».

Эриксен сказал официальному сайту клуба о том, что на его переход очень сильно повлиял главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг. Была личная беседа с наставником, он рассказал о своих идеях, условия был предложены идеальные для подписания договора с английским клубом, добавил футболист.

Эриксен выступал за «Брентфорд» с января по июль этого года, он покинул команду на правах свободного агента. Игрок провел 11 матчей в Английской премьер-лиге, в которых забил один мяч и сделал четыре результативные передачи.