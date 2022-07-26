​Капитан «Лестера» Шмейхель согласился на трансфер в клуб из Франции

Каспер Шмейхель в ближайшее время может сменить клубную прописку. Если верить информации L’Equipe, то капитан «Лестера» дал согласие на трансфер в «Ниццу». Судьба этой сделки зависит от того, найдут ли «лисы» замену для 35-летнего датчанина в обозримом будущем.

Цвета «Лестера» Каспер Шмейхель защищает с далёкого 2011 года. За это время датский вратарь поиграл за команду на разных уровнях английского футбола. Шмейхель завоевал с «лисами» несколько трофеев, в частности титул чемпиона Англии в 2016 году.

Специалисты портала transfermarkt оценивают Каспера Шмейхеля в 4 миллиона евро.