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​Капитан «Лестера» Шмейхель согласился на трансфер в клуб из Франции

26 Июля 2022 • 17:29 Комментировать

Каспер Шмейхель в ближайшее время может сменить клубную прописку. Если верить информации L’Equipe, то капитан «Лестера» дал согласие на трансфер в «Ниццу». Судьба этой сделки зависит от того, найдут ли «лисы» замену для 35-летнего датчанина в обозримом будущем. 

Цвета «Лестера» Каспер Шмейхель защищает с далёкого 2011 года. За это время датский вратарь поиграл за команду на разных уровнях английского футбола. Шмейхель завоевал с «лисами» несколько трофеев, в частности титул чемпиона Англии в 2016 году.

Специалисты портала transfermarkt оценивают Каспера Шмейхеля в 4 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Лестер Каспер Шмейхель Трансферы футбола - лето 2022
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