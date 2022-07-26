Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Кейн открыт к переговорам с «Тоттенхэмом»

26 Июля 2022 • 17:22 Комментировать

В ближайшее время «Тоттенхэм» должен сделать предложение о продлении контракта своей главной звезде – Гарри Кейну. Лондонскому клубу важно заключить с форвардом новое соглашение на фоне интереса «Баварии».

По данным football.london, Гарри Кейн открыт к переговорам с «Тоттенхэмом». И это несмотря на тот факт, что ранее форвард хотел сменить клуб, но «шпоры» его не отпустили.

28 июля Гарри Кейну исполнится 29 лет. В 385 матчах за первую команду «Тоттенхэма» нападающий записал на свой счёт 247 голов и 59 результативных передач на партнёров.

В первом туре АПЛ «Тоттенхэм» примет «Саутгемптон» 6 августа.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Гарри Кейн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Июля
18:48 · Англия. Премьер-лига
Эриксен сообщил, почему перешёл в «Манчестер Юнайтед»
18:01 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хочет подписать Роналду, несмотря на незаинтересованность Тухеля в португальце
17:48 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» готов предложить контракт Ремзи
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Челси» продолжает общаться с «ПСЖ» по трансферу Кимпембе
17:29 · Англия. Премьер-лига
​Капитан «Лестера» Шмейхель согласился на трансфер в клуб из Франции
17:22 · Англия. Премьер-лига
​Кейн открыт к переговорам с «Тоттенхэмом»
17:15 · Англия. Премьер-лига
​Стало известно, почему де Йонга не привлекает переход в «Манчестер Юнайтед» слухи
16:39 · Англия. Премьер-лига
Де Йонг готов уйти из «Барселоны» только ради «Челси»
16:36 · Англия. Премьер-лига
​Фергюсон приехал на базу «Манчестер Юнайтед» не из-за Роналду
16:27 · Англия. Премьер-лига
Азар сообщил, в игре против какого футболиста в АПЛ ему пришлось сложнее всего
16:24 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» усилится полузащитником «Штутгарта» Мангаля
16:17 · Англия. Премьер-лига
Лено приближается к трансферу в другой лондонский клуб
16:13 · Англия. Премьер-лига
Алиссон близок к возвращению в строй после травмы
16:01 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» не делал предложений по Тилемансу из-за повреждения игрока
15:54 · Англия. Премьер-лига
Скамакка успешно прошёл медосмотр в «Вест Хэме»
Все новости
Рекомендуем