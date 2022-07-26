В ближайшее время «Тоттенхэм» должен сделать предложение о продлении контракта своей главной звезде – Гарри Кейну. Лондонскому клубу важно заключить с форвардом новое соглашение на фоне интереса «Баварии».

По данным football.london, Гарри Кейн открыт к переговорам с «Тоттенхэмом». И это несмотря на тот факт, что ранее форвард хотел сменить клуб, но «шпоры» его не отпустили.

28 июля Гарри Кейну исполнится 29 лет. В 385 матчах за первую команду «Тоттенхэма» нападающий записал на свой счёт 247 голов и 59 результативных передач на партнёров.

В первом туре АПЛ «Тоттенхэм» примет «Саутгемптон» 6 августа.