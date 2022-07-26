«Манчестер Юнайтед» очень хочет подписать полузащитника Френки де Йонга, но сам футболист не горит желанием ехать на «Олд Траффорд». Как сообщает The Athletic, такая позиция голландского хавбека вызвана сразу несколькими факторами.

Первое – переход в «Манчестер Юнайтед» де Йонг считает шагом назад;

Второе – отношения де Йонга и нынешнего рулевого «МЮ» Эрика тен Хага, ранее работавшего с де Йонгом в «Аяксе», нельзя называть особенными;

Третье – де Йонг в новом сезоне хочет играть в Лиге чемпионов.

Ранее бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл призвал Френки де Йонга подать на «Барселону» в суд.