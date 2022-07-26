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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Стало известно, почему де Йонга не привлекает переход в «Манчестер Юнайтед» слухи

26 Июля 2022 • 17:15 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» очень хочет подписать полузащитника Френки де Йонга, но сам футболист не горит желанием ехать на «Олд Траффорд». Как сообщает The Athletic, такая позиция голландского хавбека вызвана сразу несколькими факторами.

Первое – переход в «Манчестер Юнайтед» де Йонг считает шагом назад;

Второе – отношения де Йонга и нынешнего рулевого «МЮ» Эрика тен Хага, ранее работавшего с де Йонгом в «Аяксе», нельзя называть особенными;

Третье – де Йонг в новом сезоне хочет играть в Лиге чемпионов.

Ранее бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл призвал Френки де Йонга подать на «Барселону» в суд.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг Трансферы футбола - лето 2022
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