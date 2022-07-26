​Фергюсон приехал на базу «Манчестер Юнайтед» не из-за Роналду

Во вторник Криштиану Роналду приехал на клубную базу «Манчестер Юнайтед». В самое ближайшее время португальский футболист обсудит с клубом своё будущее. Как известно, Роналду хочет перебраться в команду, которая будет играть в Лиге чемпионов.

На базе «красных дьяволов» во вторник также оказался экс-тренер команды сэр Алекс Фергюсон. Этот факт навёл на мысли о том, что легендарный шотландец будет участвовать в переговорах с Роналду. Год назад Фергюсон сказал своё слово, когда Криштиану возвращался на «Олд Траффорд».

Тем не менее, приезд Алекса Фергюсона не связан с приездом Криштиану Роналду. Как сообщает Sky Sports, шотландец прибыл из-за очередного заседания футбольного совета «МЮ».