Азар сообщил, в игре против какого футболиста в АПЛ ему пришлось сложнее всего

Нападающий «Реала» Эден Азар рассказал, против кого было труднее всего играть в АПЛ.

Азар сказал ESPN GB, что сложнее всего играть ему пришлось против Кайла Уолкера, потому что этот футболист сильнее и быстрее, его очень трудно было обыграть.

31-летний футболист выступал в Английской премьер-лиге за лондонский «Челси» с 2012 по 2019 год. После чего перебрался в мадридский «Реал» за 115 миллионов евро. В минувшем сезоне Азар провел 23 матча во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до конца июня 2024 года.