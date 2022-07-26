«Арсенал» не делал предложений по Тилемансу из-за повреждения игрока

Стала известна причина, по которой лондонский «Арсенал» до сих пор не делал «Лестеру» предложений по трансферу полузащитника Юри Тилеманса. По версии британского издания Talksport, игрок в данный момент страдает от повреждения, о степени серьёзности которого пока неизвестно.

Напомним, что «Лестер» требует за Тилеманса около 35 миллионов евро. При этом у игрока остаётся с клубом всего один год по контракту. Сам бельгиец согласен перейти в «Арсенал», хотя изначально хотел присоединиться к команде, которая выступает в Лиге чемпионов.

Тилеманс за всё время выиграл с «Лестером» Кубок Англии, где в финале 2021 года против «Челси» бельгиец забил победный мяч.