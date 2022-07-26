Скамакка успешно прошёл медосмотр в «Вест Хэме»

Нападающий «Сассуоло» Джанлука Скамакка успешно прошёл медосмотр перед подписанием контракта с лондонским «Вест Хэмом». Эту информацию в своих социальных сетях подтвердил журналист Фабрицио Романо.

Теперь «молотобойцам» осталось лишь опубликовать официальное объявление о трансфере. Скамакка должен стать первым новичком лондонского клуба в это трансферное окно. После трансфера итальянца «Вест Хэм» сосредоточиться на сделке по Филипу Костичу, у которого тот же агент, что и у Джанлуки.

Напомним, что Скамакка в прошлом сезоне забил 16 мячей в итальянской Серии А. Ранее футболист играл в аренде за «Дженоа».