«МЮ» позволит Байи уйти в аренду

«Манчестер Юнайтед» позволит своему защитнику Эрику Байи уйти в годичную аренду. Об этом сообщает Sport Witness.

Ранее сообщалось, что единственным претендентом на ивуарийца пока является «Рома». Итальянский клуб в данный момент не может себе позволить полноценный трансфер, поэтому единственным вариантом является аренда. Главный тренер «джаллоросси» Жозе Моуринью уже работал с футболистом в «Манчестер Юнайтед», а теперь хочет воссоединиться с ним в Риме.

Напомним, что Байи мог покинуть «Манчестер Юнайтед» ещё зимой. Тогда на игрока претендовал другой итальянский клуб – «Милан», который в итоге решил отказаться от покупки ивуарийца.