Вернер может перейти в другой клуб АПЛ

Нападающий «Челси» Тимо Вернер вошёл в сферу интересов другой команды из Английской премьер-лиги. Как сообщает журналист Кристиан Фальк в социальных сетях, игрок сборной Германии интересен «Ньюкаслу».

Напомним, Вернер хочет покинуть «Челси» из-за недостаточного количества игрового времени. Главный тренер клуба Томас Тухель также был бы не против расстаться с футболистом, который не так часто попадает в основу.

Сделка пока находится на ранней стадии. Пару дней назад сообщалось об интересе «Челси» к игроку «Ньюкасла» Аллану Сен-Максимену. Возможно, стороны рассмотрят вариант с обменом.