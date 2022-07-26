​В «Манчестер Юнайтед» отреагировали на приезд Роналду

Криштиану Роналду не начал предсезонную подготовку с «Манчестер Юнайтед» вовремя – то ли из-за семейных обстоятельств, то ли из-за желания сменить клуб летом. Во вторник звёздный португалец, наконец, прибыл в расположение «красных дьяволов». Вместе с Роналду приехал его агент Жорже Мендеш и, очевидно, в ближайшее время состоятся переговоры о будущем футболиста.

Как сообщает The Athletic, в «Манчестер Юнайтед» положительно отреагировали на приезд Роналду. В клубе считают это позитивным сигналом.

Как известно, «Манчестер Юнайтед» не желает расставаться с Криштиану Роналду этим летом. Главный тренер команды Эрик тен Хаг не раз говорил, что Роналду не продаётся.