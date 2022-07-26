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​Роналду прибыл на базу «Манчестер Юнайтед», там же находится Фергюсон

26 Июля 2022 • 13:45 Комментировать

Криштиану Роналду во вторник приехал на клубную базу «Манчестер Юнайтед» вместе со своим агентом Жорже Мендешем. Пока непонятно, будет ли португалец участвовать в тренировочном занятии команды. Ожидается, что в ближайшие дни Роналду проведёт переговоры с клубом по поводу своего будущего.

The Athletic на своих страницах отмечает, что во вторник утром на базу «Манчестер Юнайтед» приехал и легендарный сэр Алекс Фергюсон, с которым связаны многие успехи клуба в Англии и Европе.

Будет ли Алекс Фергюсон участвовать в переговорах с Криштиану Роналду, как это было год назад, непонятно – информации на этот счёт нет.  

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Евро-Футбол.Ру,
Алекс Фергюсон Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Жорже Мендеш Трансферы футбола - лето 2022
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