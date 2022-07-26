​Роналду прибыл на базу «Манчестер Юнайтед», там же находится Фергюсон

Криштиану Роналду во вторник приехал на клубную базу «Манчестер Юнайтед» вместе со своим агентом Жорже Мендешем. Пока непонятно, будет ли португалец участвовать в тренировочном занятии команды. Ожидается, что в ближайшие дни Роналду проведёт переговоры с клубом по поводу своего будущего.

The Athletic на своих страницах отмечает, что во вторник утром на базу «Манчестер Юнайтед» приехал и легендарный сэр Алекс Фергюсон, с которым связаны многие успехи клуба в Англии и Европе.

Будет ли Алекс Фергюсон участвовать в переговорах с Криштиану Роналду, как это было год назад, непонятно – информации на этот счёт нет.