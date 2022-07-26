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Чтобы купить Дюмфриса, «МЮ» сперва нужно продать Уан-Биссаку

26 Июля 2022 • 13:01 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» сперва необходимо расстаться со своим правым защитником Аароном Уан-Биссакой, чтобы затем купить у миланского «Интера» Дензела Дюмфриса. Об этом сообщает в социальных сетях итальянский журналист Фабрицио Романо.

Отмечается, что Дюмфрис нравится тен Хагу со времён выступлений в чемпионате Нидерландов за ПСВ. Но прежде, чем купить защитника, клубу нужно расстаться с Уан-Биссакой, которого будет сложно продать из-за высокой стоимости. Напомним, что «красные дьяволы» купили англичанина три года назад за 50 миллионов евро, поэтому клуб хотел бы отбить хотя бы большую часть этой цифры.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Юнайтед Аарон Уан-Биссака Дензел Дюмфрис Трансферы футбола - лето 2022
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