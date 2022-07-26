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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лидс» устал ждать решение по де Кетеларе и готов к другим вариантам

26 Июля 2022 • 12:56 Комментировать

«Лидс» пока так и не смог оформить трансфер полузащитника «Брюгге» Шарля де Кетеларе.

Несмотря на более солидное предложение от английского клуба, де Кетеларе более близок к переходу в «Милан». «Брюгге» пока держит паузу, ожидая от итальянского клуба конкретных шагов.

Тем временем, инсайдер сообщает, что «Лидс» больше не намерен ждать решения этого вопроса и готов потратить деньги, вырученные за трансфер Рафиньи, на другие цели. Одним из кандидатов на переход в английский клуб является нападающий «Ренна» Мартен Терье. Стоимость трансфера оценивается в 40 миллионов евро.

В прошедшем сезоне футболист провел в Лиге 1 37 матчей, забил 21 гол и отдал 3 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Лидс Ренн Мартен Терье Трансферы футбола - лето 2022 Шарль де Кетеларе
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