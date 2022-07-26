Кто такой Шешко, который заменит Роналду, и зачем он «Манчестер Юнайтед»

Криштиану Роналду хочет покинуть «Манчестер Юнайтед», и это вынуждает клуб изучать рынок нападающих. Заменить звёздного португальца может молодой словенский нападающий Беньямин Шешко из «Ред Булл Зальцбурга». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к этому футболисту.

Кто такой Беньямин Шешко

Беньямин Шешко – молодой словенский нападающий, который уже находится на карандаше ряда клубов из топовых европейских чемпионатов. На молодёжном уровне Шешко выступал за «Кршко» и «Домжале», после чего его заметили скауты «Ред Булл Зальцбурга», известные своей способностью раскапывать таланты. За Шешко летом 2021 года «быки» заплатили 2,5 миллиона евро – солидная сумма для парня, которому было только 16 лет.

Сразу после покупки «Ред Булл Зальцбург» отправил Беньямина Шешко обрастать мышцами в «Лиферинг» - свой фарм-клуб. Первый сезон здесь нападающий провёл посредственно, а вот во втором сезоне ему удалось блеснуть. Шешко забил за «Лиферинг» 21 гол во втором по рангу австрийском дивизионе и стал вторым лучшим бомбардиром. Конечно, после таких показателей он не мог не вернуться в «Ред Булл».

В сезоне 2021/2022 Беньямин Шешко не был твёрдым игроком основного состава «Ред Булл Зальцбурга». Если взять 36 матчей, в которых молодой форвард принял участие, то лишь в 14 случаях он выходил на поле с первых минут. При этом за 1554 игровые минуты Шешко смог забить 10 голов и отдать 7 результативных передач. Неплохой показатель для парня, проводившего лишь первый сезон на высоком уровне.

Беньямин Шешко является игроком национальной сборной Словении. За главную команду своей страны форвард дебютировал 1 июня 2021 года – на следующий день после своего 18-летия. На сегодняшний день Шешко провёл за сборную Словении 13 матчей, в которых забил два гола и оформил один голевой пас.

Зачем Беньямин Шешко «Манчестер Юнайтед»

До конца лета «Манчестер Юнайтед» может остаться без своей главной звезды – Криштиану Роналду пожелал сменить клубную прописку. В прессе называют разные причины такого решения португальца, но ключевой всё же считается непопадание команды в Лигу чемпионов. По ходу сезона Роналду исполнится 38 лет, и на закате карьеры он не хочет проводить целый год без выступлений в сильнейшем клубном турнире континента.

Если Криштиану Роналду уйдёт, то у «Манчестер Юнайтед» останется лишь один центральный нападающий – Антони Марсьяль. Конечно, сыграть на острие может Маркус Рэшфорд, но всё же он куда более эффективен в качестве вингера. В такой ситуации «красным дьяволам» остро понадобится ещё один центрфорвард, и Беньямин Шешко мог бы стать неплохим вариантом. Этот трансфер имеет право на жизнь даже в ситуации, если Роналду останется. Шешко в таком случае стал бы третьим форвардом «Манчестер Юнайтед» и за год смог бы многому научиться у своих старших товарищей, параллельно адаптируясь к английскому футболу.

Любопытно, что с момента создания Английской премьер-лиги в 1992 году там играло только 6 футболистов из Словении – Миленко Ачимович, Йон Горенц-Станкович, Роберт Корен, Алеш Крижан, Александер Родич и Харис Вукчич. Как видим, звёздных игроков в этом списке нет. Быть может, Беньямину Шешко суждено стать первым. Талант у парня определённо есть.

Сколько будет стоить трансфер

«Ред Булл Зальцбург» пошутил, что за Беньямина Шешко клуб потребует от «Манчестер Юнайтед» 300 миллионов евро и Бруну Фернандеша. Шутки шутками, а на трансфере талантливого 19-летнего нападающего «быки» могут хорошо заработать. Специалисты портала transfermarkt оценивают Шешко в 10 миллионов евро. Но «Ред Булл Зальцбург» наверняка будет настаивать на удвоении этой суммы.

Подготовил Александр Тихий.