«Марсель» всё ещё надеется приобрести Салиба

«Марсель» не теряет надежды оформить переход защитника лондонского «Арсенала» Вильяма Салиба в это межсезонье.

Футболист отыграл прошлую кампанию за французский клуб на правах аренды. Защитник великолепно проявил себя в чемпионате Франции, стал лучшим молодым игроком турнира, а также получил вызов в сборную Франции. После этого Салиба вернулся в Лондон и продлил контракт с «Арсеналом».

Однако, в понедельник вечером президент «Марселя» Пабло Лонгория был замечен в одном из лондонских ресторанов с агентом защитника. В любом случае, наставник «Арсенала» Микель Артета уже успел заявить, что впечатлен прогрессом Салиба и рассматривает его, как важную часть команды.

В прошедшем сезоне футболист провел в Лиге 1 36 матчей, не отметившись результативными передачами.