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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Байи хочет остаться в «Манчестер Юнайтед»

26 Июля 2022 • 12:23 Комментировать

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи не хочет покидать клуб.

Ранее была информация, что главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хотел бы видеть футболиста в своей команде, и клубы уже приступили к переговорам. Однако, как сообщает The Sun, Байи хотел бы побороться за место в основном составе английского клуба.

Несколько дней назад главный тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг огласил список игроков, которые не входят в планы наставника на следующий сезон, и Байи был одним из этих футболистов.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ только 4 матча, не отметившись результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик Байи
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