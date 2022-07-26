Вейналдум отказался возвращаться в АПЛ

Полузащитник «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдум отклонил предложение «Эвертона». Игрок близок к переходу в «Рому».

Вейналдум не входит в планы тренерского штаба «ПСЖ» на новый сезон и сейчас занят поиском нового клуба. К футболисту обратился «Эвертон», но Вейналдум отверг это предложение, сообщает Calciomercato.

Как сообщает издание, голландец скептически отнесся к перспективам «Эвертона» в новом сезоне. В предыдущем розыгрыше АПЛ «Эвертон» с трудом сохранил прописку в высшем дивизионе Англии. Уточняется, что сыграло свою роль и то, что ранее Вейналдум защищал цвета «Ливерпуля».

В прошедшем сезоне футболист провел в Лиге 1 31 матч, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.