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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Вейналдум отказался возвращаться в АПЛ

26 Июля 2022 • 12:04 Комментировать

Полузащитник «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдум отклонил предложение «Эвертона». Игрок близок к переходу в «Рому».

Вейналдум не входит в планы тренерского штаба «ПСЖ» на новый сезон и сейчас занят поиском нового клуба. К футболисту обратился «Эвертон», но Вейналдум отверг это предложение, сообщает Calciomercato.

Как сообщает издание, голландец скептически отнесся к перспективам «Эвертона» в новом сезоне. В предыдущем розыгрыше АПЛ «Эвертон» с трудом сохранил прописку в высшем дивизионе Англии. Уточняется, что сыграло свою роль и то, что ранее Вейналдум защищал цвета «Ливерпуля».

В прошедшем сезоне футболист провел в Лиге 1 31 матч, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон ПСЖ Джорджиньо Вейналдум
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