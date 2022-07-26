Тухель просит у руководства «Челси» ещё 4 трансфера

Тренер «Челси» Томас Тухель просит у руководства клуба ещё 4 трансфера. По информации от журналиста Саймона Джонсона, команда не закончит дела на рынке после покупки очередного защитника.

Ранее клуб уже подписал двух футболистов – Рахима Стерлинга из «Манчестер Сити» и Калиду Кулибали из «Наполи». Оба обошлись новым владельцам в сумму около 90 миллионов евро.

В оставшиеся дни трансферного окна «Челси» попробует заполучить как минимум двух центральных защитников. Также команда хочет приобрести двух игроков в атаку, так как Хаким Зиеш и Тимо Вернер вполне могут покинуть «Стэмфорд Бридж» этим летом.