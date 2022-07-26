«Челси» не делал улучшенного предложения по трансферу Кунде

Лондонский «Челси» не улучшил своё предложение по трансферу защитника «Севильи» Жюля Кунде. По информации от журналиста Хосе Мануэля Гарсии, «синие» сперва предложили 55 миллионов евро, но «Севилья» ответила отказом и запросила на 10 миллионов больше. «Челси» устно согласился, но письменного предложения так и не отправил.

Затем в лондонском клубе решили выйти из гонки за футболистом. Теперь единственным претендентом на француза остаётся каталонская «Барселона», которая пока не способна удовлетворить финансовые требования «Севильи».

«Челси», в свою очередь, обратил внимание на альтернативные варианты в лице Йошко Гвардиола и Милана Шкриньяра.