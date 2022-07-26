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Роналду встретится с тен Хагом, чтобы обсудить своё будущее

26 Июля 2022 • 11:49 Комментировать

В ближайшее время нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду встретится с главным тренером клуба Эриком тен Хагом, чтобы обсудить своё будущее. Эту информацию в социальных сетях разместил журналист Фабрицио Романо. Напомним, что Роналду хочет покинуть «красных дьяволов» и отправиться в клуб, который выступает в Лиге чемпионов.

Агент португальца Жорже Мендеш в данный момент активно ищет своему клиенту новую команду. Одним из вариантов является мадридский «Атлетико». Ради перехода в команду Диего Симеоне нападающий готов пойти на сокращение зарплаты в 30%.

Ранее от услуг Роналду отказалась мюнхенская «Бавария». Также игрока не захотел приглашать лондонский «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Трансферы футбола - лето 2022
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