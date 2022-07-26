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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Зинченко – о победе над «Челси»: «Не стоит расслабляться»

26 Июля 2022 • 11:46 Комментировать

Новичок лондонского «Арсенала» Александр Зинченко прокомментировал контрольную игру против «Челси», в которой «канониры» одержали победу со счетом 4:0.

«Очень доволен счетом. 4:0 — отличный результат, но это товарищеский матч, а в Премьер-лиге все будет по-другому. Надеюсь, что исход будет таким же, но нам нужно много работать», - сказал защитник «Арсенала».

Зинченко добавил, что хотел бы как можно скорее адаптироваться к игре «канониров», а также поблагодарил команду за теплый прием.

Футболист перешел в «Арсенал» в это межсезонье из «Манчестер Сити».

В прошедшем сезоне Зинченко провел в АПЛ 15 матчей, отметившись 4 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Александр Зинченко
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