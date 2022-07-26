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Туре станет тренером молодёжной команды «Тоттенхэма»

26 Июля 2022 • 11:45 Комментировать

Экс-футболист «Манчестер Сити» Яя Туре был назначен на должность главного тренера молодёжной команды лондонского «Тоттенхэма». Об этом в социальных сетях сообщил журналист Дэн Килпатрик.

Отметим, что Яя Туре завершил свою профессиональную карьеру в сезон 2018/19. Последним клубом ивуарийца стал греческий «Олимпиакос», в составе которого полузащитник отыграл всего два поединка в чемпионате.

Также Туре ранее работал экспертом на телевидении. Ивуариец не раз сообщал о своём намерении начать карьеру профессионального тренера. Такую возможность ему как раз предоставил лондонский «Тоттенхэм».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Яя Туре
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