Туре станет тренером молодёжной команды «Тоттенхэма»

Экс-футболист «Манчестер Сити» Яя Туре был назначен на должность главного тренера молодёжной команды лондонского «Тоттенхэма». Об этом в социальных сетях сообщил журналист Дэн Килпатрик.

Отметим, что Яя Туре завершил свою профессиональную карьеру в сезон 2018/19. Последним клубом ивуарийца стал греческий «Олимпиакос», в составе которого полузащитник отыграл всего два поединка в чемпионате.

Также Туре ранее работал экспертом на телевидении. Ивуариец не раз сообщал о своём намерении начать карьеру профессионального тренера. Такую возможность ему как раз предоставил лондонский «Тоттенхэм».