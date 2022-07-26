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Романо – об Эндрике: «За этим юным бразильцем следит вся Европа»

26 Июля 2022 • 11:09 Комментировать

Эксперт по трансферному рынку Фабрицио Романо прояснил ситуацию с интересом топовых европейских клубов к 16-летнему нападающему «Палмейраса» Эндрику.

«Все ведущие европейские клубы следят за Эндриком. На самом деле все, от лучших английских клубов до «ПСЖ», а также «Реал» и «Барселона», у которых очень сильный скаутинг в Южной Америке», — пояснил Романо.

Бразильцу только недавно исполнилось 16 лет, но он уже регулярно играет за «Палмейрас». Несмотря на то, что футболист продлил контракт со своим клубом, размер отступных составляет только 60 миллионов евро, что является неплохой приманкой для топ-команд

Романо добавил, что все специалисты сходятся во мнении – Эндрик считается лучшим футболистом будущего.

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Евро-Футбол.Ру,
Палмейрас Фабрицио Романо Эндрик
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