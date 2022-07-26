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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» готовит для Кейна новый контракт, чтобы предотвратить переход игрока в «Баварию»

26 Июля 2022 • 11:00 Комментировать

Лондонский «Тоттенхэм» хочет избежать перехода своего нападающего Гарри Кейна в мюнхенскую «Баварию». Как сообщает Evening Standard, «шпоры» готовят для англичанина новый контракт.

Напомним, что действующее соглашение Кейна с «Тоттенхэмом» действует до лета 2024 года. Учитывая, что «Бавария» хочет купить англичанина через год, «шпоры» могут быть вынуждены отпустить игрока по скидке, поэтому руководство хотело бы избежать подобной ситуации.

Год назад Кейн хотел покинуть «Тоттенхэм» и присоединиться к «Манчестер Сити», но переход был заблокирован. В прошлом сезоне англичанин отметился 17 голами в Английской премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн Трансферы футбола - лето 2022
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