«Наполи» выбирает между двумя голкиперами

Итальянский «Наполи» никак не может выбрать себе нового голкипера. По информации от журналиста Николо Скиры в социальных сетях, неаполитанский клуб до сих пор раздумывает, стоит ли приглашать вратаря «Барселоны» Норберто Нето, которому ясно дали понять, что он не входит в планы руководства.

Другим вариантом для команды Лучано Спаллетти является запасной голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага, который может прийти на правах аренды. Баск готов покинуть Лондон и отправиться в команду, где будет получать больше игровой практики, но сделке может помешать большая зарплата футболиста.

Напомним, ранее «Наполи» на правах свободного агента покинул Давид Оспина.