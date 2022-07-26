Костич не уверен, стоит ли ради «Вест Хэма» жертвовать Лигой чемпионов

Полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» Филип Костич раздумывает над предложением «Вест Хэма» и в то же время не хочет упускать шанс сыграть в Лиге чемпионов.

«У Костича есть сомнения по поводу отказа от футбола в Лиге чемпионов, а также есть возможность перейти в любой клуб бесплатно следующим летом. Переговоры продолжаются», - заявил инсайдер, близкий к лондонскому клубу.

Уточняется, что предложение «Вест Хэма» в размере 18 миллионов евро устроило «Айнтрахт». Контракт Костича заканчивается следующим летом, и футболист через год может перейти в любую команду на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне Костич провел в Бундеслиге 31 матч, забил 4 гола и отдал 9 результативных передач.