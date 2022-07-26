Российский голкипер отреагировал на слухи о трансфере в АПЛ

Российский голкипер Никита Хайкин, который выступает в чемпионате Норвегии за клуб «Будё-Глимт», прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны представителей АПЛ.

«Мне приятны такие слухи, однако пока не было ничего конкретного. Эти новости – доказательство того, что мой труд окупается. Пока же я не знаю, что меня ждет в будущем. Сейчас я играю за «Будё-Глимт» и буду выкладываться в матчах за этот клуб», - передает слова россиянина Belfast Telegraph.

27-летний вратарь выступает за норвежскую команду с марта 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца нынешнего года.