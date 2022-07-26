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Ван Дейк – о Конате: «Мне нравится его постоянное желание учиться»

26 Июля 2022 • 10:28 Комментировать

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк высказался о своем напарнике по обороне Ибраиме Конате.

«Он очень хороший игрок. Что мне больше всего нравится в нем, так это желание учиться каждый день. Очевидно, есть множество вещей, которые можно улучшить, и это хорошо, потому что у него есть время, ему нужен опыт», - сказал ван Дейк в интервью клубному сайту.

Тем не менее, голландец лестно отозвался и о других центральных защитниках клуба.

«Мне очень повезло, что вокруг меня есть такие игроки», - добавил ван Дейк.

Конате присоединился к «Ливерпулю» в прошлом сезоне. В АПЛ он провел 11 матчей, не отметившись результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Виргил Ван Дейк Ибраима Конате
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