Ван Дейк – о Конате: «Мне нравится его постоянное желание учиться»

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк высказался о своем напарнике по обороне Ибраиме Конате.

«Он очень хороший игрок. Что мне больше всего нравится в нем, так это желание учиться каждый день. Очевидно, есть множество вещей, которые можно улучшить, и это хорошо, потому что у него есть время, ему нужен опыт», - сказал ван Дейк в интервью клубному сайту.

Тем не менее, голландец лестно отозвался и о других центральных защитниках клуба.

«Мне очень повезло, что вокруг меня есть такие игроки», - добавил ван Дейк.

Конате присоединился к «Ливерпулю» в прошлом сезоне. В АПЛ он провел 11 матчей, не отметившись результативными действиями.