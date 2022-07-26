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Тен Хаг: «Марсьяль отлично вписывается в игру «Манчестер Юнайтед»

26 Июля 2022 • 10:19 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал игру нападающего Антони Марсьяля на предсезонном сборе.

«Он очень хорошо сочетается другими футболистами атаки. Когда вы видите это, вам повезло как тренеру. Все вместе они представляют угрозу, у команды есть оружие, и нам нужно улучшать это каждый день и развивать дальше», - сказал тен Хаг.

Марсьяль показал хорошую результативность в контрольных матчах – в трех играх форвард отличился четыре раза. Ранее была информация, что Марсьяль может покинуть «Юнайтед», однако, по последним сообщениям, тен Хаг рассчитывает на нападающего в новом сезоне.

В прошедшем сезоне футболист, выступая на правах аренды за «Севилью», провел в Ла Лиге 9 матчей, отметившись 1 результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль Эрик тен Хаг
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