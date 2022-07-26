В «Брайтоне» недовольны действиями «Манчестер Сити»

Руководство «Брайтона» недовольно действиями «Манчестер Сити» по трансферу защитника Марка Кукурельи. В клубе считают, что «горожане» подталкивают игрока к тому, чтобы тот начал ставить «чайкам» ультиматумы.

Ранее «Брайтон» ясно дал понять «Манчестер Сити», что отпустит Кукурелью только за 60 миллионов евро. Клуб не намерен расставаться со своим футболистом дешевле, а «горожане» не хотят платить такие деньги, даже с учётом продажи Александра Зинченко в лондонский «Арсенал» за 35 миллионов евро.

Напомним, что Кукурелья уже сказал руководству «Брайтона» о своём намерении присоединиться к команде Хосепа Гвардиолы.