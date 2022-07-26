Клуб АПЛ нацелился на футболиста «Реала»

Фланговый защитник Мигель Гутьеррес, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», может переехать в английскую Премьер-лигу. Об этом рапортуют журналисты Teamtalk.

Согласно сведениям источника, руководство «королевского» клуба приняло решение о продаже 20-летнего исполнителя. Мадридцы оценили Гутьерреса в восемь миллионов евро.

В прошедшем сезоне защитник принял участие в четырех поединках команды Карло Анчелотти, в которых отметился одной результативной передачей.

Добавим, что Мигель является воспитанником футбольной академии мадридского гранда.