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Романо: «Лучший клуб для Вернера – «Ливерпуль»

26 Июля 2022 • 09:55 Комментировать

Эксперт по трансферному рынку Фабрицио Романо заявил, что считает «Ливерпуль» самым оптимальным вариантом для нападающего «Челси» Тимо Вернера.

«Вернер — игрок высокого уровня, но ему нужен другой стиль игры, чтобы блистать: из-за этого я чувствую, что переход в «Ливерпуль» мог бы помочь ему раскрыть свой потенциал», - написал Романо в своей колонке для CaughtOffside.

Эксперт напомнил, что наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп ранее интересовался футболистом, однако «Челси» оказался проворнее и смог быстрее согласовать условия перехода Вернера из «РБ Лейпцига» в 2020 году.

На данный момент Вернер связан с возвращение в Лейпциг. Кроме того, нападающим интересуется «Ювентус».

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 21 матч, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Тимо Вернер Фабрицио Романо
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