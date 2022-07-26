Роналду выбрал новый клуб, но его не хотят там видеть

Звездный центрфорвард Криштиану Роналду определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры. Нападающий, ранее заявивший о желании покинуть «Манчестер Юнайтед», хочет попробовать свои силы в новом для себя чемпионате – Бундеслиге.

Как сообщил журналист Педру Сепулведа, 37-летний португалец нацелен на переход в мюнхенскую «Баварию». При этом в Мюнхене не горят большим желанием подписывать опытного голеадора.

Ранее сообщалось, что наставник «Юнайтед» Эрик тен Хаг попытается убедить КриРо остаться на «Олд Траффорд». Контракт нападающего с «красными дьяволами» рассчитан до конца сезона-2022/2023.

У Роналду есть три варианта - агент Криштиану готовится к переговорам