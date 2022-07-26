Вернер может уйти в аренду, но «Челси» заинтересован только в продаже

Нападающий «Челси» Тимо Вернер этим летом может уйти в аренду. По информации от журналиста Фабрицио Романо, в подобной сделке заинтересован бывший клуб немца – «РБ Лейпциг», в составе которого форвард демонстрировал лучшую результативность в карьере.

Тем не менее, по сведениям источника, «Челси» не заинтересован в такой сделке. Лондонский клуб отпустит Вернера только на постоянной основе.

Другим претендентом на тимо является туринский «Ювентус». «Старая синьора» до сих пор ищет ещё одного нападающего. В шорт-листе помимо Вернера находится бывший форвард «Челси» Альваро Мората.

Сам Вернер хочет покинуть «Челси» и отправится в команду, в которой будет получать больше игровой практики.