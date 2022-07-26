В «Лестере» высказались о трансфере Тилеманса

«Лестер» пока не вел переговоров о продаже бельгийского полузащитника Юри Тилеманса. Об этом рассказал президент английского клуба Айяватт Шривадданапрабха.

«В «Лестер» пока не поступали предложения по трансферу Тилеманса. Не было конкретного разговора ни с одним клубом», - передает слова руководителя инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Ранее в британской прессе сообщалось об интересе к Тилемансу со стороны лондонского «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне бельгиец принял участие в 50 поединках во всех турнирах, забил семь мячей и сделал пять голевых передач.