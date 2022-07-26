Названы варианты продолжения карьеры Ремзи

Валлийский полузащитник Аарон Ремзи, который договорился с туринским «Ювентусом» о досрочном прекращении сотрудничества, близок к возвращению в английский чемпионат.

Согласно информации Mirror, интерес к 31-летнему футболисту проявляют сразу несколько середняков АПЛ. Речь идет об «Эвертоне», «Бёрнли», а также Кардиффе». Помимо этого, у Аарона есть варианты трудоустройства в МЛС.

Во второй части прошлого сезона валлиец выступал на правах аренды за «Глазго Рейнджерс». В составе шотландского коллектива Аарон провел 13 поединков, забил два мяча и сделал две голевые передачи.