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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Названы варианты продолжения карьеры Ремзи

26 Июля 2022 • 08:46 Комментировать

Валлийский полузащитник Аарон Ремзи, который договорился с туринским «Ювентусом» о досрочном прекращении сотрудничества, близок к возвращению в английский чемпионат.

Согласно информации Mirror, интерес к 31-летнему футболисту проявляют сразу несколько середняков АПЛ. Речь идет об «Эвертоне», «Бёрнли», а также Кардиффе». Помимо этого, у Аарона есть варианты трудоустройства в МЛС.

Во второй части прошлого сезона валлиец выступал на правах аренды за «Глазго Рейнджерс». В составе шотландского коллектива Аарон провел 13 поединков, забил два мяча и сделал две голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Аарон Ремзи Трансферы футбола - лето 2022
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