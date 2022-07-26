У Роналду есть три варианта - агент Криштиану готовится к переговорам

Продолжается сага о возможном переходе португальского нападающего Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед» в другой европейский топ-клуб.

Авторитетный журналист Фабрицио Романо поделился новой информацией по трансферу 37-летнего звездного бомбардира.

«Челси» был предложен Роналду. Его агент обсуждал с клубом трансфер, однако Тухель не захотел подписывать Криштиану. Это было около двух недель назад.

Я уверен, что в ближайшее время Мендеш начнет новые переговоры с потенциальными покупателями. Это «Бавария», «Атлетико» и опять же «Челси», - заявил Романо.

Роналду решил покинуть «МЮ» из-за невыхода команды в Лигу чемпионов. Нападающий хочет перейти в клуб, который сыграет в предстоящем розыгрыше ЛЧ.

Фанаты «Атлетико» грубо оскорбили Роналду и устроили бойкот его трансферу