Хислоп: «Трансфер Роналду в «Атлетико» - самый бессмысленный вариант»

Бывший голкипер лондонского «Вест Хэма» Шака Хислоп поделился мнением о возможном переходе португальского нападающего Криштиану Роналду в мадридский «Атлетико».

«Есть не так много клубов, которые могут позволить себе трансфер Роналду. Но «Атлетико» - самый бессмысленный вариант. Думаю, если трансфер состоится, болельщики со временем примут Криштиану. Хотя сейчас они активно бунтуют против сделки.

Если Роналду перейдет, Диего Симеоне придется менять тактику. Ему пришлось бы ставить португальца исключительно в штрафную, поскольку нельзя просить 37-летнего игрока о большом объеме работы», - цитирует Хислопа ESPN.

Напомним, что в данный момент Роналду является футболистом «МЮ».