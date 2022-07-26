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Клопп рассказал, как относится к уходу Мане в «Баварию»

26 Июля 2022 • 07:42 Комментировать

В текущее трансферное окно «Ливерпуль» лишился одного из своих лучших игроков – команду покинул сенегальский нападающий Садио Мане. Африканский футболист принял решение присоединиться к мюнхенской «Баварии». Своим мнением по этому трансферу поделился рулевой мерсисайдцев Юрген Клопп.

«Мне сообщили, что Мане ищет новый вызов. Если он действительно этого хотел, то все сделал правильно. Хочу пожелать ему всего самого лучшего на новом месте. В Мюнхен переехал очень классный игрок. Я нормально отношусь к решению Садио, буду скучать по нему», - цитирует тренера портал Goal.

Трансфер Мане обошелся «Баварии» в 32 миллиона евро. С ним был подписан трехлетний контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юрген Клопп Садио Мане
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