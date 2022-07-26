«Ювентус» нацелился на звёздного немецкого центрфорварда

Немецкий центрфорвард Тимо Вернер может покинуть лондонский «Челси» и переехать в итальянский чемпионат. Об этом посредством социальной сети сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным журналиста, в числе претендентов на 26-летнего футболиста фигурирует туринский «Ювентус». «Старая синьора» подыскивает усиление в атакующую линию и готова побороться за нападающего «пенсионеров». Стоимость Вернера оценивается в 35 миллионов евро.

В прошлом сезоне английской Премьер-лиги Вернер провел 21 поединок, отметившись четырьмя забитыми мячами. Контракт Тимо с лондонским клубом рассчитан до лета 2025 года.