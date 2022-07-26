«Вильярреал» нацелен на полузащитника «Тоттенхэма»

Хавбек лондонского «Тоттенхэма» Джовани Ло Чельсо интересен испанскому «Вильярреалу», об этом посредством социальных сетей сообщает инсайдер Николо Скира.

По сведениям журналиста, руководство «жёлтой субмарины» заинтересовано в пролонгации аренды 26-летнего аргентинского полузащитника. При этом испанцы настаивают на том, чтобы в соглашении был прописан пункт о возможном выкупе Ло Чельсо по окончании аренды.

В свою очередь «Тоттенхэм» не заинтересован в таком варианте. «Шпоры» хотят оформить полноценную продажу игрока этим летом.

В прошлом сезоне Джовани сыграл 22 матча за «Вильярреал», забил гол и отдал ассист.