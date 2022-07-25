«Кристал Пэлас» включился в борьбу за Лосано

Нападающий «Наполи» Ирвин Лосано может продолжить карьеру в АПЛ. «Кристал Пэлас» является одним из кандидатов на футболиста.

Лосано перешел в «Наполи» летом 2019 года из ПСВ за 45 миллионов евро. Тем не менее, в Серии А его дела пошли не очень хорошо, и, возможно, этим летом игрок сменит прописку, сообщает Area Napoli.

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис открыт для предложений и готов продать мексиканца за 30 миллионов евро. Однако, пока клубы АПЛ не готовы платить более 20 миллионов.

Контракт футболиста заканчивается через два года. Согласно соглашению, игрок получает 4,5 миллиона евро в год.

В прошедшем сезоне футболист провел в Серии А 30 матчей, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.