«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Ювентуса» по Марсьялю

«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Ювентуса» по нападающему Антони Марсьялю.

Туринский клуб пытается найти замену Альваро Морате, который покинул команду в летнее межсезонье. Марсьяль является одним из кандидатов на эту роль.

Итальянцы обратились к «Манчестер Юнайтед» по поводу переход игрока, однако англичане отклонили предложение, сообщает Daily Mirror. Ранее, главный тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что рассчитывает на французского нападающего в новом сезоне.

В прошедшем сезоне футболист, выступая на правах аренды за «Севилью», провел в Ла Лиге 9 матчей, отметившись 1 результативной передачей.