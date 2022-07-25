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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» и «Эвертон» готовы вновь поспорить за Броя

25 Июля 2022 • 23:14 Комментировать

«Ньюкасл» и «Эвертон» собираются заняться трансфером нападающего «Челси» Армандо Броя.

Ранее футболистом активно интересовался «Вест Хэм», но после подписания Джанлуки Скамакки лондонцы остыли к нападающему «Челси». Ситуацией готовы воспользоваться «Ньюкасл» и «Эвертон».

«Сороки» давно находятся в поисках нападающего. «Ньюкасл» готов рассмотреть вариант с арендой, который также может устроить «Челси», так как лондонцы не хотят расставаться с игроком насовсем.

«Эвертон», в свою очередь, нуждается в усилении состава – в прошлом сезоне клуб с большим трудом сохранил прописку в Премьер-лиге.

В прошедшем сезоне Броя, выступая на правах аренды в «Саутгемптоне», провел в АПЛ 32 матча, в которых забил 6 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Эвертон Вест Хэм Трансферы футбола - лето 2022 Армандо Броя
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