«Ньюкасл» и «Эвертон» готовы вновь поспорить за Броя

«Ньюкасл» и «Эвертон» собираются заняться трансфером нападающего «Челси» Армандо Броя.

Ранее футболистом активно интересовался «Вест Хэм», но после подписания Джанлуки Скамакки лондонцы остыли к нападающему «Челси». Ситуацией готовы воспользоваться «Ньюкасл» и «Эвертон».

«Сороки» давно находятся в поисках нападающего. «Ньюкасл» готов рассмотреть вариант с арендой, который также может устроить «Челси», так как лондонцы не хотят расставаться с игроком насовсем.

«Эвертон», в свою очередь, нуждается в усилении состава – в прошлом сезоне клуб с большим трудом сохранил прописку в Премьер-лиге.

В прошедшем сезоне Броя, выступая на правах аренды в «Саутгемптоне», провел в АПЛ 32 матча, в которых забил 6 голов.