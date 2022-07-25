«Ливерпуль» не намерен отпускать Фирмино

«Ливерпуль» хочет сохранить нападающего Роберто Фирмино в новом сезоне.

Интерес к футболисту проявляет «Ювентус». Туринский клуб намерен приобрести опытного бразильца для создания связки с Душаном Влаховичем после того, как итальянскую команду покинул Паоло Дибала.

Однако, как сообщает Goal Brazil, «Ливерпуль» не намерен отпускать форварда. Несмотря на приобретение Дарвина Нуньеса, этим летом англичане расстались с Садио Мане, Дивоком Ориги и Такуми Минамино. Потеря еще одного нападающего не входит в планы Юргена Клоппа.

В прошедшем сезоне Фирмино провел в АПЛ 20 матчей, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.