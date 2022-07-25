«Лидс» нацелился на голкипера Фостера

«Лидс» намерен усилить вратарскую линию голкипером-ветераном Беном Фостером.

39-летний футболист является свободным агентом. Прошлый сезон он провел в «Уотфорде», но не смог помочь клубу сохранить прописку в Премьер-лиге. «Лидс» надеется найти в лице Фостера опытного сменщика для Илана Мелье – вратаря молодежной сборной Франции, сообщает Daily Mail.

Уточняется, что контракт будет подписан на один год. Сам Фостер недавно заявил, что ему нравится работа наставника «Лидса» Джесси Марша в АПЛ, и выразил уверенность, что в новом сезоне клуб сможет остаться в Премьер-лиге.

В прошедшем сезоне голкипер провел в АПЛ 26 матчей, в которых пропустил 49 голов. При этом пять матчей он отстоял на ноль.