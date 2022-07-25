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Фаулер поддержал решение «Ливерпуля» пригласить Дарвина Нуньеса

25 Июля 2022 • 21:51 Комментировать

Бывший нападающий «Ливерпуля» Роберт Фаулер высказал слова поддержки в адрес новичка команды Дарвина Нуньеса.

«Я видел, что Клопп был совершенно доволен тем, как парень влился в клуб, и его выступлениями на тренировках. И если Клопп доволен - это все, что имеет значение», - написал Фаулер в своей колонке в Daily Mirror.

Он отметил, что, являясь рекордным подписанием клуба, Нуньес будет испытывать давление со стороны фанатов и средств массовой информации, но отметил, что верит в то, что португалец сможет с ним справиться.

В прошедшем сезоне футболист, выступая за «Бенфику», провел в чемпионате Португалии 28 матчей, забил 26 голов и отдал 4 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Робби Фаулер Дарвин Нуньес
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