«Лион» готов отпустить Пакета за адекватную цену

Представитель «Лиона» Бруно Шейру намекнул, что Пакета все-таки сможет перейти в «Арсенал» в летнее межсезонье.

«Нам нужно уменьшить количество игроков в команде. Мы будем анализировать предложения в каждом конкретном случае, учитывая экономические факторы. Что касается Пакета, мы готовы к любому развитию событий», - сказал Шейру в интервью 90min.

Ранее сообщалось, что Пакета является приоритетной целью для лондонского клуба. Ожидается, что трансфер футболиста обойдется в 60-70 миллионов евро.

В прошедшем сезоне игрок провел в чемпионате Франции 35 матчей, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач.