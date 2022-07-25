Роналду прибыл в Англию для переговоров с тен Хагом

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вернулся в Англию и готов обсудить свое будущее с Эриком тен Хагом.

Форвард пропустил предсезонную подготовку с клубом, сославшись на семейные обстоятельства. Кроме того, он неоднократно заявлял, что желает покинуть «МЮ» и найти команду, которая позволит выступать ему в Лиге чемпионов.

Тем не менее, как сообщает The Athletic, тен Хаг твердо намерен сделать все, чтобы удержать Роналду в «Манчестер Юнайтед», несмотря на информацию о том, что португалец может продолжить карьеру в мадридском «Атлетико».

В прошедшем сезоне Роналду провел в АПЛ 30 матчей, забил 18 голов и отдал 3 результативные передачи.